TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Meteo, Gualandra: “Caldo in crescita dalla prossima settimana, fino ai primi di luglio”

L'analisi di Luca Gualandra della Protezione Civile di San Marino: presto per previsioni a lungo termine, “ma anche luglio e agosto – dice – ricalcheranno le orme di giugno”

di Annamaria Sirotti
20 giu 2026

"Un'ondata di caldo molto lunga, probabilmente fino ai primi di luglio e le temperature non sono neanche al loro massimo, nel senso che cresceranno ancora, soprattutto a metà della prossima settimana. Questa non sarà un'ondata di caldo da record, nel senso che non arriveremo ai 40-41 gradi del 2017. Però, anche avere 34-35-36 gradi per 10, 12, 15 giorni di fila è peggio, a livello di disagi.. Questo è quello che dobbiamo aspettarci. Ovviamente, dopo i 10-15 giorni è fatica dire, perché comunque i modelli cambieranno. Ma anche il proseguo dell'estate sembra, a livello di indici statistici, abbastanza problematico da questo punto di vista, quindi anche luglio-agosto ricalcheranno le orme del mese corrente".





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità