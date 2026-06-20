Meteo, Gualandra: “Caldo in crescita dalla prossima settimana, fino ai primi di luglio”

"Un'ondata di caldo molto lunga, probabilmente fino ai primi di luglio e le temperature non sono neanche al loro massimo, nel senso che cresceranno ancora, soprattutto a metà della prossima settimana. Questa non sarà un'ondata di caldo da record, nel senso che non arriveremo ai 40-41 gradi del 2017. Però, anche avere 34-35-36 gradi per 10, 12, 15 giorni di fila è peggio, a livello di disagi.. Questo è quello che dobbiamo aspettarci. Ovviamente, dopo i 10-15 giorni è fatica dire, perché comunque i modelli cambieranno. Ma anche il proseguo dell'estate sembra, a livello di indici statistici, abbastanza problematico da questo punto di vista, quindi anche luglio-agosto ricalcheranno le orme del mese corrente".









