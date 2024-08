Meteo, il caldo si prende una pausa: da venerdì allerta gialla per temporali

Il caldo si prende una pausa, in questa estate di temperature estreme: in arrivo maltempo con temporali su tutta la regione. Già per la giornata di domani, venerdì 16 agosto, è stata diramata dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna e sammarinese un’allerta gialla: “Nella seconda parte della giornata di venerdì 16 agosto – spiega il bollettino emanato da Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore”. Il maltempo potrebbe accompagnarci anche nel corso del weekend, con il caldo che però tornerà, in base alle previsioni, da martedì.

