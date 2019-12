PREVISIONI Meteo: in arrivo aria fredda sull'Adriatico

In Romagna è previsto un sostanziale calo delle temperature, destinate a portarsi in alcuni casi al di sotto delle medie del periodo. Trend similare anche per il Titano dove domenica la colonnina oscillerà fra -1°C e i 4°C, a causa dell'arrivo di una massa d'aria fredda sull'Adriatico. Per domani si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, clima quindi freddo e un poco ventoso. Possibili brevi e poco significative nevicate riscontrabili nell'entroterra riminese nella notte fra sabato e domenica. Si prevede un aumento termico dalla giornata di martedì.

