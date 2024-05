Meteo: in arrivo temporali, allerta meteo fino alla mezzanotte di mercoledì

Dalla mezzanotte di oggi, martedì 14 maggio, alla mezzanotte di domani, mercoledì 15, sarà attiva in tutta la Romagna un’allerta meteo per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla e proroga di 24 ore l’allerta di ieri.

Per la giornata di mercoledì 15 maggio sono previste condizioni di spiccata instabilità che favoriranno lo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni intensi potranno verificarsi per tutto il periodo considerato e sono più probabili sulle zone pianeggianti. Mentre nelle zone montane e collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.