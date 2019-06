Meteo: la "bolla di calore" allenta, solo un po', la morsa

Si sta allentando l'ondata di calore che ha investito l'Italia. Le città da "bollino rosso" - che ieri erano 16 - oggi sono 6: a Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Roma dove è scattata l'allerta di "livello 3", quella più alta, corrispondente a "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Domani ancora "bollino rosso" solo a Bolzano, Firenze e Perugia. In Europa nuovi picchi. È stato battuto il record assoluto in quanto ad alte temperature in Francia, a Carpentras, dove la colonnina di mercurio ha indicato 44,3 gradi.

Ed anche a San Marino si prevedono temperature sensibilmente in calo rispetto agli ultimi due giorni. Nelle giornate di oggi e domani, le massime toccheranno i 29°C, mentre le minime non scenderanno sotto i 23°C. Da lunedì massime di nuovo in aumento, vicine ai 32°C. Ma sarà sempre il sole a farla da padrona. Nessuna nuvola infatti all'orizzonte.