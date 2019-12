Meteo: Natale di sole a San Marino

Di certo quest'anno il clima natalizio non sarà impreziosito dalla neve. Ci si dovrà quindi “accontentare” delle luci festose e dei pranzi in famiglia. Per la giornata del 25 dicembre si prevede infatti un clima mite a San Marino con massime vicine ai 10°C e minime che non scenderanno sotto i 5°C. Sarà il sole il vero protagonista delle Feste: sia a Natale che a Santo Stefano si vedranno poche e innocue nuvole all'orizzonte, in aumento solo dalla tarda serata del 26.

