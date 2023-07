PREVISIONI Meteo: notte pesante in Romagna e San Marino sotto l'effetto del Garbino, in serata arriva il fresco A Ravenna divieto di accesso a parchi, pinete e cimiteri fino al termine dell'emergenza vento

È stata una notte molto pesante, in Romagna, quella appena trascorsa. A San Marino un forte vento di Libeccio proveniente dagli Appennini, localmente conosciuto come Garbino, ha iniziato a spirare dalle prime ore della sera. Alle 22 le temperature hanno iniziato a salire fino a raggiungere, come segnala la centralina meteo “Fontescara” di Chiesanuova, i 33,9°C. Allo stesso orario a Dogana si sono toccati i 35,8°C. Forte, si diceva, il vento con raffiche oltre i 70 chilometri orari che hanno spezzato rami in diversi parti del territorio e facendo cadere un albero in località Ciarulla. Situazione ancora più difficile a Rimini a causa dell'umidità elevata.

Il vento spirerà per buona parte della giornata - tanto che attualmente vige divieto di transito, in entrambe le direzioni sull'A14, per telonati, furgonati e Caravans tra Castel San Pietro Terme e Rimini nord -, ma in serata arriverà un fronte temporalesco proveniente da nord-ovest. Sono dunque probabili rovesci, anche di forte intensità, col rischio di grandinate. Quel che è certo è che il caldo cesserà. Le temperature subiranno infatti una forte diminuzione.

A Ravenna, per almeno un paio d'ore, sono rimaste chiuse chiuse al traffico via Ravegnana fra Coccolia e Ghibullo e la statale 16 Adriatica all’altezza di Mirabilandia. L'amministrazione ha anche disposto il divieto di accesso a parchi, pinete e cimiteri "fino a cessata emergenza".

