Meteo: nuova allerta della Protezione Civile. Da domani arriva il freddo

Nuova allerta di colore giallo emessa da parte della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per tutta la giornata di oggi. L'allerta riguarda il rischio di criticità idraulica e interessa in particolare la pianura emilia orientale e le coste del ferrarese.

Il meteo è previsto in peggioramento dalle serata di oggi anche nella zona del riminese e sul Titano. Da domani in arrivo in Romagna di una corrente fredda che porterà ad un abbassamento delle temperature che si aggireranno tra i -2° e i 5°.

Non si escludono così precipitazioni, anche di carattere nevoso, nel fine settimana.





Per restare aggiornati sulle previsioni meteo seguite la nostra pagina dedicata