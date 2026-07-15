MALTEMPO Meteo, peggiorano le previsioni: scatta l'allerta arancione per temporali. Sul Titano attenzione al vento forte La Protezione civile sammarinese invita alla prudenza: sul Titano resta contenuto il rischio di fenomeni severi, ma tra pomeriggio e sera sono possibili forti raffiche generate dai temporali in transito sulla Romagna.

Meteo, peggiorano le previsioni: scatta l'allerta arancione per temporali. Sul Titano attenzione al vento forte.

Si aggravano le previsioni meteo per la giornata odierna. Arpae Emilia-Romagna ha infatti aggiornato l'allerta, passata da gialla ad arancione e valida dalle 12 di oggi confermando un quadro di maggiore criticità rispetto alle indicazioni diffuse nelle scorse ore.

Oltre al caldo intenso, con temperature che nelle aree di pianura e nella fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione potranno raggiungere o superare i 38 gradi, dal tardo pomeriggio sono attese condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali particolarmente intensi, in particolare sulle zone di pianura.

I fenomeni, inizialmente previsti sul settore occidentale dell'Emilia-Romagna e in successivo spostamento verso est fino alla costa nel corso della serata, potranno essere accompagnati da raffiche di vento molto forti, con possibili effetti e danni associati, come occasionali fenomeni franosi e di ruscellamento, innalzamenti dei livelli idrometrici nei reticoli minori e allagamenti in ambito urbano.

Anche in territorio sammarinese resta alta l'attenzione. Pur mantenendosi relativamente bassa la probabilità di temporali severi direttamente sul Titano, la Protezione civile sammarinese raccomanda prudenza, ricordando che la natura localizzata e spesso imprevedibile dei fenomeni rende necessario un costante monitoraggio della situazione. Particolare attenzione dovrà essere prestata tra il tardo pomeriggio e la serata, quando i temporali in transito sulla Romagna potrebbero generare forti raffiche di vento - fino a 80-90 km/h - in grado di interessare anche il territorio sammarinese.

Per la giornata di domani, al momento nessuna allerta meteo sull'Emilia Romagna, anche se non si escludono temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, soprattutto nelle prime ore della giornata. Resteranno inoltre diffuse le condizioni di disagio bioclimatico legate alle temperature elevate, in particolare nei centri urbani.



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