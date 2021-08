PREVISIONI Meteo: piogge e “freddo” nel weekend a San Marino e in Romagna

Il peggioramento meteo previsto per il fine settimana è ormai alle porte. Una perturbazione con aria fredda è infatti in arrivo da nord-est e a subirne le conseguenze saranno soprattutto le temperature che saranno in netto calo. Già dal pomeriggio di domani si attendono rovesci e temporali, che si alterneranno a momenti asciutti. Il copione si ripeterà anche sabato, con piogge previste soprattutto al mattino. Tra sabato e domenica, su Romagna e San Marino, si registrerà il calo termico più importante con minime vicine ai 15°C. Durante la giornata di domenica il tempo andrà via via migliorando, ma non si escludono rovesci. Dalla prossima settimana si prevede una stabilizzazione della situazione.

