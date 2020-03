Meteo San Marino: in arrivo aria fredda dal nord, da inizio settimana brusco calo delle temperature

Il bel tempo ha le ore contate. Da domani una massa d'aria fredda proveniente dal nord Europa e dalla Russia, si sposterà sui Balcani e sull'Italia portando un generale peggioramento. Anche le temperature subiranno una flessione soprattutto al nord e sul medio alto versante adriatico.

Anche San Marino sarà coinvolta dalla perturbazione. Già domenica aumenteranno le nuvole con possibili piogge, seppur deboli e in assorbimento dalla sera. Da lunedì gli esperti prevedono un brusco calo delle temperature che si avvicineranno allo zero. Dalla giornata successiva non si escludono precipitazioni, anche a carattere nevoso.