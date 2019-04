Meteo San Marino: quadro altalenante, peggioramento da domenica pomeriggio

Quadro meteo altalenante nell'ultimo scampolo di vacanza pasquale. Dopo le nuvole di oggi, una tregua di sole è prevista per sabato, con una nuova perturbazione che si affaccerà al Nord-Est domenica. I vacanzieri di questo fine settimana dovranno quindi fare i conti con una situazione meteo incerta, con temperature in discesa ma nella norma per il periodo.

Per domani, sul Titano, ci si aspetta tempo sereno o poco nuvoloso in peggioramento dalla prima serata, ma senza precipitazioni che invece torneranno dal pomeriggio di domenica. Le minime toccheranno gli 8°C, le massime non supereranno i 16°C.

"Domenica mattina una nuova perturbazione, accompagnata da aria relativamente fredda, - spiegano i meteorologi - si porterà a ridosso delle Alpi e si sposterà poi verso sudest, dando origine ad una nuova fase di tempo instabile sulle regioni nordorientali e su parte del Centro. Le temperature si abbasseranno sensibilmente sul Nord-Est".

Martedì - ma è presto per fare previsioni attendibili - tempo in generale miglioramento. Da segnalare solo qualche temporale sul Lazio centro-meridionale e nell'est della Sardegna e temperature in generale aumento al Centro-Nord.