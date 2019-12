Anche per domani non si prevedono precipitazioni sul Titano. Tempo asciutto, dunque, ma in peggioramento dalla sera/notte. È invece confermata l'entrata in Romagna di aria fredda da sabato 28 dicembre, con un ulteriore calo termico nella giornata di domenica. Non si escludono così precipitazioni, anche di carattere nevoso, nel fine settimana.

