Meteo, settimana calda, ma probabile peggioramento per Pasqua.

Da lunedì e per buona parte di tutta la prossima settimana l'Italia sarà interessata dall'anticiclone africano, che si espanderà soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature subiranno una impennata soprattutto nei valori diurni coi i valori massimi che supereranno i 20°C, raggiungendo punte di 24-25°C. Si tratta di valori tipici del mese di maggio, se non in alcuni casi da inizio giugno. La situazione potrebbe però cambiare proprio in concomitanza del weekend pasquale, quando una perturbazione fredda in discesa dal Nord Europa potrebbe riportare piogge e un deciso calo delle temperature, soprattutto al Nord.

