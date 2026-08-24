Meteo, settimana divisa in due: prima i temporali, poi torna il caldo. Domani allerta gialla in parte dell'E-R

Un breve avvio più fresco, poi un nuovo rialzo delle temperature. Quella appena iniziata sarà una settimana divisa in due, tra una fase più instabile e un successivo ritorno del caldo.

Secondo le previsioni degli esperti, è atteso l’arrivo di una perturbazione, con un fronte temporalesco che attraverserà il Centro-Nord tra questa sera e la mattinata di domani: un passaggio rapido ma, considerata l’elevata energia in gioco, potrebbero svilupparsi temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e occasionali grandinate.

A questo proposito, in parte dell'Emilia-Romagna è stata emessa un’allerta gialla valida dalla mezzanotte del 25 agosto per 24 ore, in cui si segnalano per la prima parte della giornata di domani la possibilità di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, su tutta la regione. Possibili effetti e danni associati saranno più probabili lungo la fascia appenninica.

Dopo un temporaneo miglioramento, nella seconda parte della settimana è atteso un cambiamento radicale. A partire da giovedì 27 agosto, il richiamo di correnti meridionali di origine subtropicale verso la Penisola provocherà un nuovo e marcato rialzo termico lungo il versante adriatico e, in particolare, in Puglia, Sicilia e Sardegna.







