PREVISIONI Meteo: stop alla neve, per sabato attesa giornata di sole e temperature in aumento Sempre secondo le previsioni, però, domenica dovrebbe tornare nuvoloso con un nuovo abbassamento delle temperature

Il peggio sembra passato sul fronte meteo. Dopo la nevicata mattutina nella parte alta di San Marino, le temperature stanno progressivamente aumentando. Se giovedì 26 marzo le strade si sono imbiancate in poche ore, con conseguenti disagi, mezzi intraversati e polemiche, ora i bollettini meteo danno un miglioramento delle condizioni del tempo.

Sabato, in Repubblica, dovrebbe tornare a splendere il sole, con temperature attorno agli 11-12 gradi. Le precipitazioni nella mattinata di venerdì non hanno avuto conseguenze sulla viabilità. Le strade principali erano già percorribili da giovedì sera. Fino a 28 i mezzi in azione - tra trattori, pale e camion - coordinati dal Servizio rotta neve, nella fase più intensa della nevicata.

Non sono mancate polemiche, con critiche via social per un ritardo nell'intervento dei mezzi e disagi per gli studenti che dovevano spostarsi in autobus. Gli addetti ai lavori si difendono, spiegando che l'Azienda lavori pubblici era pronta a intervenire ma i veicoli non attrezzati in panne – tra questi anche mezzi pesanti - avevano bloccato le vie principali causando i ritardi. Circostanza sottolineata dallo stesso presidente dell'Azienda, Marco Nicolini, che ha replicato alle polemiche tramite un post sui social.

Venerdì mezzi impegnati a liberare parcheggi e strade dagli accumuli. Si è pronti a intervenire nella notte in caso di ghiaccio. Ma, visti i bollettini meteo, è un'ipotesi improbabile. Per sabato 28 marzo è atteso il sole a San Marino, ma la temperatura dovrebbe tornare a scendere a fine giornata. Ci attende, dunque, una Domenica delle Palme nuvolosa e quasi invernale.

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