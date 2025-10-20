Meteo: svolta autunnale, piogge in arrivo sul Titano e in Romagna

Dopo i giorni di alta pressione tornano nubi e instabilità: oggi le prime precipitazioni interessano l’Emilia, con fenomeni in intensificazione sul crinale appenninico e possibili rovesci tra pomeriggio e sera. In serata/notte i piovaschi potranno estendersi anche verso la Romagna: sono attese piogge più diffuse per domani sulla costa romagnola, con venti in rinforzo sui rilievi e sulle zone collinari. Per oggi diramata un'allerta gialla in Emilia Romagna per temporali evento forte, che potrebbero causare frane o piene dei corsi d'acqua minori.







