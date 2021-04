La coda invernale non abbandona il Monte Titano, che questa mattina si è svegliato con temperature di poco sopra lo zero. In Città il termometro segnava 2 gradi. Brusco raffreddamento che coinvolge anche la Riviera con 3°. La neve è tornata ad imbiancare la cima del monte Carpegna, dopo le precipitazioni di ieri. Sulla penisola avanza l'alta pressione che porterà bel tempo.