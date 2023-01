PREVISIONI Meteo: torna la neve sul Carpegna, atteso calo termico

Il peggioramento atteso è arrivato. E con questo, la pioggia. Neve, invece, in Appennino, con il monte Carpegna che è tornato ad imbiancarsi. Quota neve che, secondo gli esperti, andrà via via abbassandosi per il progressivo calo delle temperature. E non si esclude, da venerdì, che l'acqua possa trasformarsi in neve anche a San Marino. Ma anche nelle zone limitrofe, visto che le previsioni segnalano neve o nevischio anche in pianura e prime colline riminesi. Certo invece un calo termico nella seconda parte della settimana con per l'entrata di aria da est, con minime – finalmente – negative.

