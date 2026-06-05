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Meteo, ultime piogge prima dell'arrivo dell'estate: da domenica sole e caldo in aumento in tutta l'Italia

In arrivo almeno due settimane di stabilità e temperature in aumento: picco di caldo previsto a metà della prossima settimana

5 giu 2026
Meteo, ultime piogge prima dell'arrivo dell'estate: da domenica sole e caldo in aumento in tutta l'Italia

Ultime ore di instabilità al Centro-Nord, con precipitazioni sparse attese anche domani tra Alpi, Prealpi e Pianura Padana: da domenica, però, il tempo dovrebbe migliorare e l'estate finalmente farsi sentire in maniera più stabile. Secondo le previsioni degli esperti, la bella stagione è infatti pronta a fare il suo ingresso duraturo grazie all'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre.

Prima dell'arrivo stabile del bel tempo, però, nelle prossime ore è atteso l'ultimo passaggio perturbato di origine atlantica, con temporali localmente intensi al Nord, in particolare sul Nord-Est, e in rapido transito dalla Toscana verso le regioni adriatiche del Centro. Entro sabato gli ultimi fenomeni interesseranno soprattutto il Nord-Ovest e alcune aree della Pianura Padana, per poi esaurirsi definitivamente e lasciare spazio a condizioni più stabili e soleggiate su gran parte del Paese.

A partire da domenica, quindi, un deciso aumento della pressione atmosferica dovrebbe garantire un periodo di stabilità per almeno dieci o quindici giorni, specialmente sulle regioni centro-meridionali. Le temperature massime, inizialmente contenute e gradevoli, subiranno una progressiva impennata.

Già da lunedì i termometri torneranno a toccare i 33°C al Centro, spingendosi fino a 35°C in Sardegna.

Il primo vero picco di calore, che risulterà fisiologicamente meno sopportabile, si registrerà, secondo le prime indicazioni, da metà della prossima settimana: per mercoledì 10 giugno sono infatti attesi 36°C diffusi tra Sardegna e Sicilia, oltre a punte afose di 32°C nella Capitale. 




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