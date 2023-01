Meteo: venerdì possibile neve fino alla costa; poi solo in collina

Spruzzata di neve ghiacciata sulla parte alta di San Marino nella mattinata di oggi. Un evento di brevissima durata che non ha creato disagio alcuno. Ma il vero peggioramento sta arrivando. Nelle prossime ore prevista tanta neve in pianura tra Basso Veneto, Toscana ed Emilia, su questa ultima regione atteso il nucleo più intenso di precipitazioni nevose. Romagna ancora fuori, almeno per oggi, dalla neve. Da domani invece ci si attendono rovesci provenienti dal mare che, in caso di Maestrale, porterebbero neve fino in costa. In caso di bora, accumuli dalla prima collina romagnola. Rovesci che proseguiranno ad intermittenza almeno fino a domenica, ma che colpiranno solo le aree più interne della provincia di Rimini, San Marino incluso.

"Nella giornata di Venerdì 20 Gennaio - si legge nell'allerta meteo della Regione Emilia-Romagna - sono previste nevicate di debole intensità sull'appennino orientale con accumuli stimati tra 10-20 cm. Sono inoltre previsti rinforzi di vento da nord-est di burrasca moderata (62-74 Km/h ) sulle aree di crinale appenninico, lungo la fascia costiera e sul mare con possibili raffiche di intensità superiore. Dalle ore pomeridiane e serali è previsto l'aumento del moto ondoso con condizioni di mare agitato al largo. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale".