TERRITORIO Meteo: verso la tracimazione la diga di Ridracoli A San Marino meteo in miglioramento. Le temperature resteranno comprese tra 0 e 2 gradi.

È tornata la neve a San Marino ma senza grossi disagi. Gli accumuli più consistenti questa mattina nella parte alta della Repubblica, tra Borgo Maggiore e Città. Nessun disagio per la circolazione con le strade solo leggermente imbiancate. Nella notte e per la giornata di domani non è previsto un peggioramento solo qualche debole pioggia. Le temperature resteranno comprese tra 0 e 2 gradi.

Domenica di vento e pioggia che ha colpito anche tutta l'Emilia-Romagna, con abbondanti nevicate nell'Appennino. Oltre 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco solo nella provincia di Modena: danni legati al vento in pianura, mentre in serata alcune richieste per auto e mezzi bloccati dalla neve sono arrivate dall'Appennino. Il vento ha fatto danni anche a Reggio Emilia, dove è stata scoperchiata parzialmente la sede della Croce Rossa.

Arrivano però notizie positive da Ridracoli. Le abbondanti piogge e nevicate hanno alzato il livello dell'invaso di 28 cm. La diga è piena al 98%, manca meno di un metro alla tracimazione.

Nel servizio l'intervista a Valerio Cecchetti (Responsabile Rotta Neve AASLP Valerio Cecchetti)

