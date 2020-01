Metromare: esercitazione in caso di incendio e incidente

Si è svolta secondo il programma stabilito la simulazione di intervento in situazione di emergenza sulla linea del Metromare, utile anche a testare le comunicazioni e il coordinamento degli enti coinvolti che sono in contatto diretto con la centrale operativa che controlla tutto il sistema attivo sulla linea anche con un sistema di 98 telecamere, oltre a quelle presenti sui bus. Hanno partecipato 9 uomini dei Vigili del Fuoco di Rimini con il Comandante Gianfranco Tripi, 15 operatori del 118 Romagna Soccorso con il coordinamento della centrale operativa, i vertici di Start Romagna con il Direttore Generale Giampaolo Rossi ed i responsabili dei vari servizi operativi lungo la linea.

Per la simulazione, iniziata alle 22.00, al termine del servizio giornaliero, e conclusasi intorno alle 23.30, si è ipotizzato lo sviluppo di un principio di incendio in un bus con presenza a bordo di persone disabili e, a seguito della perdita di controllo del mezzo, di feriti.

Le operazioni, volutamente rese ancora meno agevoli ipotizzando l’impossibilità di evacuare le persone disabili ed i feriti attraverso le normali porte del bus e dunque utilizzando i finestrini di emergenza, si sono svolte in sicurezza sia per il personale di soccorso, sia per i viaggiatori a bordo, con il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso, adeguatamente pianificate. Tutta la documentazione video e fotografica è stata analizzata questa mattina in un meeting convocato a Start Romagna per condividere osservazioni utili ad integrare il piano di intervento coordinato.