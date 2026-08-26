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Metsola a Rtv: "L'Ue si deve aprire ai piccoli Stati come San Marino per progredire"

di Maria Letizia Camparsi
26 ago 2026

Nell'ultima giornata del Meeting di Rimini la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola è tra gli ospiti protagonisti, insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

Ad una domanda di San Marino RTV sul rapporto fra Unione Europea e Piccoli Stati risponde: "Credo che questo sia il momento in cui l'Unione Europea non debba avere paura di essere più vicina ai Paesi che le sono geograficamente vicini. Dobbiamo riformare l'Unione, ma allo stesso tempo essere aperti: senza apertura non può esserci progresso, e questo vale anche per San Marino".





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