Mezzo secolo di Festa dell'Amicizia: si celebra con un libro e una mostra

Da venerdì a domenica la Festa dell'Amicizia della Democrazia Cristiana, che celebra i suoi 50 anni. Conclusioni affidate al segretario Gian Carlo Venturini. Tre giorni di Festa dell'Amicizia, a Serravalle, per il popolo democristiano che si ritrova con anniversari importanti da celebrare. 80 i volontari che anche quest'anno donano il proprio tempo per la festa che segna uno spartiacque tra la pausa del periodo estivo e la ripresa delle attività, sottolinea Gian Franco Ugolini. Il più anziano arriva a 86 anni, il più giovane appena a 16. A loro è dedicata la pubblicazione ideata per il 50esimo, con scatti inediti; i volontari più assidui in tutti questi anni riceveranno anche un diploma.

I dibattiti politici saranno su “Il cambiamento possibile”, con tutte le forze politiche, venerdì sera, mentre sabato si parlerà di dialogo con Italia ed Europa, alla presenza del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, dell'ex ministro Mario Mauro, ma anche dei sindaci di Rimini e Montegrimano, Jamil Sadegholvaad e Elia Rossi e il Segretario UNAS, Pio Ugolini . Sabato alle 18, su iniziativa del movimento giovanile, spiega Marco Mularoni, sarà presentato il libro del professor Michele Chiaruzzi, per parlare di rapporti internazionali, dall'Africa, alla guerra in Ucraina, a Cina e Taiwan. Interverrà anche il Segretario agli Esteri Beccari.

La musica, sottolinea Leo Veronesi, ha richiesto uno sforzo notevole, “perché le orchestre dopo il Covid sono state decimate”, spiega. Non mancano i nomi di richiamo, mentre il 20esimo Live Festival, illustra Stefano Piva, darà al vincitore la possibilità di registrare una demo professionale in studio, col videoclip del backstage. E il festival sarà trasmesso tutto sui social, all'indirizzo www.fb.com/sanmarinolivefestival

Nel video l'intervista a Gian Carlo Venturini, segretario politico Pdcs