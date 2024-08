CIBO Mi Gusto: fino al 18 agosto la festa dei sapori al Nido del Falco L'evento è organizzato dalla Cooperativa il Timbro in collaborazione con San Marino Food event

Stessa gioia per il palato, location diversa. Quest'anno Mi gusto, la festa dei sapori e del buon cibo, si è spostato al Nido del Falco per la sua 11esima edizione. Specialità da bere e da mangiare, tutto orgogliosamente made in San Marino, con vista mozzafiato.

Fino a domenica 18 agosto aperti a pranzo e cena. L'evento, organizzato dalla Cooperativa il Timbro in collaborazione con San Marino Food event, “vuole fare da traino – spiegano gli organizzatori - per ridare valore a una location che deve necessariamente essere rivalutata e far scoprire e riscoprire le eccellenze culinarie della nostra terra”.

"Due i percorsi culinari offerti - spiega Tommaso Boschi, Mi Gusto -. Collaboriamo con il Consorzio Terra di San Marino, che ci fornisce tutte le materie prime e il cibo venduto a Mi Gusto: salsicce, piadine e tutto il cibo della tradizione". Prodotti fatti a mano, con il cuore. Durante l’iniziativa non mancheranno artisti di strada e musicisti per allietare le giornate. Mattarello alla mano, ci si potrà cimentare nel laboratorio della piadina romagnola: "Aperto tutti i giorni dalle 17 - continua Boschi -. Speriamo che questa esperienza possa avvicinare alla nostra tradizione i turisti stranieri e riavvicinare i sammarinesi al loro piatto preferito".

