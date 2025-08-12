Mi Gusto San Marino: torna la festa dei sapori in centro storico tra piatti tipici, musica e arte di strada

Mi Gusto San Marino propone anche quest'anno i piatti locali a via Eugippo, storica cornice delle edizioni più partecipate. Dal 13 al 17 agosto a partire dalle 10 del mattino nella Repubblica si potrà godere dei sapori tipici tra laboratori e incontri con i produttori locali, musica dal vivo e artisti di strada. Dalle 20 alle 22 si esibiranno i Dua Fat bones, Bogi's Guitar, Big Alby, i Dead Head Chemistry e i Single Barrel.

"Proponiamo come sempre degli stand di street food che si differenziano dal tipico modo di fare ristorazione - ha detto Tommaso Boschi della Cooperativa Il Timbro -, un clima più informale, stand con prodotti alimentari tutti forniti dal Consorzio Terre di San Marino. Abbiamo piadine, cascione, hamburger, hot dog, patagiro e bevande. Il tutto condito con location spettacolare e musica dal vivo. Ogni sera si esibiranno cinque band, una a sera, dal 13 al 17 di agosto, dal pop al rock passando per la musica italiana".

L'evento è organizzato dalla Cooperativa Il Timbro, in collaborazione con San Marino Food Event e grazie al sostegno della Segreteria di Stato e dell'Ufficio Turismo.

Nel servizio l'intervista a Tommaso Boschi (Cooperativa Il Timbro)







