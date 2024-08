Micologica: "Ancora nessun piano di gestione rifiuti, estendere tariffa puntuale con porta a porta"

L'Associazione Micologica richiama le istituzioni sul tema dei rifiuti. "Dopo vari governi - scrive - lo Stato non è ancora riuscito a realizzare un piano di gestione" degli stessi. "Ci sono voluti i cittadini, attraverso l'istanza d'Arengo, per sollevare il problema", prosegue l'associazione che chiede dove sia finita la "strategia dei rifiuti zero". Dice "no" a impostazioni legate a inceneritori e "mega discariche", boccia l'impostazione dei cassonetti stradali e, al contrario, invita ad estendere la tariffa puntuale con il porta a porta. "È fondamentale - scrive - diffondere nella popolazione una cultura del non spreco, del recupero e del riciclo".

