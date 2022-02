Migliorano i dati della pandemia a San Marino: meno positivi attivi e calano anche i ricoverati

Migliorano i dati del contagio a San Marino, i positivi attivi scendono a 652; anche in ospedale sono 10 i ricoverati, due in meno dall'ultima rilevazione, e anche in terapia intensiva le persone sono scese da 4 a 3. I nuovi positivi sono 78, un solo positivo nelle ultime 24 ore, tantissimi i guariti, 215.

In Italia da domani scatta l'obbligo di Green pass rafforzato per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, per gli over 50. Erano infatti previste manifestazioni di protesta. In arrivo, inoltre, un vaccino definito efficace contro tutte le varianti. “Ad oggi – ha detto il ministro della Salute Speranza – il 91% delle persone sopra i 12 anni di età si è vaccinato con la prima dose”.

E a proposito di manifestanti contro le misure anti-Covid, il ponte di confine chiave tra Canada e Usa ha riaperto al traffico dopo il blocco di sette giorni proprio dai protestanti. Lo annuncia la compagnia che gestisce il ponte, consentendo così di nuovo il libero flusso del commercio tra le economie canadese e americana. La carovana della marcia no-vax, ispirata proprio dalla protesta in Canada, si prepara a entrare a Bruxelles nonostante il divieto delle autorità locali. E l'Austria dice addio alle mascherine a scuola, dal 21 febbraio gli alunni non dovranno più indossarle durante le lezioni in classe, vanno tenute solo per gli spostamenti all'interno della scuola.