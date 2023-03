Migliorare la fornitura di servizi sanitari: è il progetto OMS Tier 2

Nel servizio l'intervista a Anna Laderchi (Responsabile management rischio infettivo)

Aggiornare i sistemi sanitari e prepararsi a rispondere a possibili future emergenze. Sono questi alcuni degli obiettivi del progetto Tier 2 della Pan-European Leadership Academy all'ufficio regionale OMS a Copenaghen che vede impegnati professionisti da tutto il mondo tra cui San Marino. Per i prossimi 3 mesi il focus sarà appunto migliorare la fornitura di servizi a livello nazionale e approfondire la collaborazione con l'OMS/Europa.

"È un progetto che tende a migliorare l'erogazione dei sistemi sanitari - spiega Anna Laderchi, responsabile management rischio infettivo - e va a formare dei professionisti sanitari. Questo per creare figure di riferimento e far si che i sistemi sanitari, anche extra UE, possano prepararsi a dare delle risposte future sia in emergenza sanitaria, sia in altre situazioni".

In programma anche due progetti focalizzati proprio sulla realtà sammarinese e piccoli stati: "Se verrà accettato vede San Marino come focal point per la raccolta dati nelle malattie infettive rispetto a tutti gli altri piccoli stati. Poi un secondo progetto infermieristico per creare una rete di scambio che possa servire sia in tempo normale che in occasioni di emergenza".

Nel servizio l'intervista a Anna Laderchi (Responsabile management rischio infettivo)