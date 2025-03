ARGENTINA Milei offende disabili mentali: messaggio di solidarietà di Attiva-mente agli argentini sul Titano

Il governo ultraliberista di Javier Milei è coinvolto in una nuova polemica per aver pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un documento dove si definisce le persone che soffrono disabilità cognitive come "ritardati", includendo all'interno di questa categoria le classificazioni di "idiota", "imbecille" e "mentalmente debole". Il documento è annesso a una risoluzione del 14 gennaio dove vengono indicati i "nuovi criteri" nella valutazione delle disabilità psico-fisiche per l'assegnazione di pensioni di invalidità.

L'associazione Attiva-mente ha inviato un messaggio di solidarietà alla comunità argentina di San Marino. "Desideriamo esprimervi la nostra vicinanza e solidarietà a tutti voi - si legge -, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, di fronte alle parole inaccettabili del presidente argentino Javier Milei. La scelta di reintrodurre nei documenti ufficiali termini offensivi e umilianti per classificare le persone con disabilità, in particolare quelle intellettive, non è solo un affronto alla dignità di migliaia di cittadini, ma rappresenta anche un pericoloso arretramento nella lotta per i diritti e il rispetto di ogni individuo".

