Milizie in visita al 15° Stormo: rapporti consolidati con l’Aeronautica Militare italiana I militari sammarinesi ospiti alla base di Cervia-Pisignano: focus su operazioni SAR, tecnologie e cooperazione transfrontaliera.

Milizie in visita al 15° Stormo: rapporti consolidati con l’Aeronautica Militare italiana.

Martedì 11 novembre 2025 la Compagnia Uniformata delle Milizie della Repubblica di San Marino ha visitato la base dell’Aeronautica Militare Italiana di Cervia-Pisignano, sede del 15° Stormo. La delegazione, guidata dai Generali Sebastiano Ciacci e Francesco Giovagnoli, è stata accolta dal Comandante, Colonnello Pilota Antonio Viola, e dal Capo Ufficio Comando, Tenente Colonnello Selena Greco.

Durante la giornata i militari sammarinesi hanno potuto approfondire le attività del 15° Stormo, specializzato nelle operazioni di Search and Rescue in ambito civile e militare, protagonista di numerosi interventi complessi, tra cui quelli durante l’alluvione che colpì la Romagna nel 2023, quando furono salvate oltre 300 persone.

Piloti e tecnici hanno illustrato le capacità dell’elicottero HH-139, prodotto da Leonardo, mezzo altamente avanzato e impiegato in missioni di recupero in scenari estremi. Presentate anche le dotazioni antincendio che garantiscono elevati standard di sicurezza operativa.

La visita ha confermato l’eccellente rapporto tra le istituzioni militari sammarinesi e il 15° Stormo, un legame favorito dalla vicinanza geografica e destinato a crescere attraverso nuove occasioni di confronto e scambio. La Compagnia Uniformata ha espresso un ringraziamento particolare al Primo Luogotenente Andrea Cerchi per il supporto e la professionalità dimostrati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: