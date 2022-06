16 GIUGNO Mille Miglia: novità assoluta il passaggio nel Piazzale della Funivia e lungo le Gallerie Il Capitano Bollini: "Mercato settimanale aperto. Transito vietato a bici e pedoni lungo le Gallerie"

Torna la Mille Miglia a San Marino. Un passaggio che mancava da due anni. Domani mattina dalle 7.30 a mezzogiorno, la sfilata delle famose vetture storiche sulle strade sammarinesi, con ingresso dal confine di Dogana e poi lungo la Superstrada verso a Borgo Maggiore quando da via Paolo Amaducci proseguiranno fino alla vecchia Galleria del trenino biancoazzurro. Da questo punto si snoderà fino alla Galleria Montale il primo tratto di Prove Cronometrate intitolate alla “Repubblica di San Marino”. Dopodiché il transito lungo strada campo dei Giudei e, da via Montalbo, via Piana e via Giovanni Battista Belluzzi, terminerà a Piazzale Lo Stradone, punto in cui sarà presente il Controllo Timbro. Quest'anno dunque la corsa resterà fuori dal centro storico.

L’ultimo tratto delle gara sarà lungo via Federico D’Urbino, via del Voltone, via del Serrone, via Impietrata, via del Passetto e via della Serra per poi uscire dal confine di Stato dal Castello di Fiorentino alla volta di Urbino. 110 le auto iscritte al Ferrari Tribute 1000 Miglia, seguite dopo circa un'ora, dalle classiche della 1000 Miglia 2022. In mezzo il passaggio della 1000 Miglia Green riservata alle auto ad alimentazione elettrica. In chiusura, il gruppo di Supercar e Hypercar moderne.

Tornando al tracciato, novità assoluta quest'anno il passaggio nel Piazzale della Funivia e lungo le Gallerie della vecchia ferrovia.

Nel video il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini fornisce le indicazioni ai cittadini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: