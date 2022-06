16 GIUGNO Mille Miglia sul Titano: come cambia la viabilità

Giovedì 16 giugno, in concomitanza con la festività de Corpus Domini, la Mille Miglia torna sul Titano. L’ordine di passaggio vedrà sfilare in territorio sammarinese, a partire dalle ore 07:30, le oltre 110 auto iscritte al Ferrari Tribute 1000 Miglia, seguite dopo circa un’ora, dalle prime storiche vetture della 1000 Miglia 2022. Tra le Ferrari e le classiche, è atteso il passaggio delle vetture aderenti alla 1000 Miglia Green, versione eco riservata alle auto ad alimentazione elettrica. In chiusura, il gruppo di Supercar e Hypercar moderne.

Per quel che riguarda la viabilità per la durata della manifestazione, a San Marino Città è previsto il divieto di transito in Via Paolo III, divieto di sosta e transito dall’incrocio di Via G. Battista Belluzzi, Piazzale Lo Stradone, Viale Federico D’Urbino sino al bivio con Via della Cella Bella; divieto di sosta parziale in Piazzale Lo Stradone dalle ore 13.30 del 15 giugno 2022.

Inoltre si segnala il transito inverso in Viale del Cimitero, dall’incrocio Via Montalbo verso il Cimitero e il transito a doppio senso in Viale del Cimitero, dal Cimitero a Via Montalbo. Per tutta la giornata del 16 giugno il capolinea del trasporto internazionale Rimini‐San Marino sarà spostato al parcheggio n. 2 bus in Piazzale Ex Stazione.

Le strade verranno aperte al concludersi della manifestazione. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati e sarà sempre garantito il passaggio ad eventuali mezzi di soccorso.

