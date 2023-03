8 MARZO Mimose e significato profondo della ricorrenza. Ecco il giro d'affari e l'opinione dei sammarinesi

Anche quest'anno per la festa della donna non mancano i doni. Più della metà degli italiani sceglie di regalare mimose, altri si orientano su fiori diversi o dolci. Cia-Agricoltori stima un giro d'affari di 12 milioni di euro. Il prodotto scarseggia a causa delle fioriture anticipate e i prezzi lievitano. Ma questo non ha fermato gli acquirenti, nemmeno a San Marino, dove aumentano le vendite rispetto agli anni scorsi. "C'è più sensibilità. E' la festa per cui vendiamo di più - conferma Mara Verbena, vicepresidente Affi -. C'è più presenza sia maschile che femminile". Ma cosa significa la festa della donna per i sammarinesi? La risposta nel sondaggio.

Nel video l'intervista a Mara Verbena, vicepresidente Affi.

