"Mio padre, ebreo e partigiano, tradito da un vicino di casa e salvato da un carabiniere"

L'intervista a Miriam Sacerdoti

La vicenda personale di Miriam Sacerdoti è stata scelta dal periodico “Appunti di Storia”, edito dalla "Fondazione Oltre”, che ha dedicato l'ultimo numero al tema del 'Genocidio', con un parallelismo tra l'Olocausto e l'orrore di Gaza. Nata nel 1946, dopo la fine della guerra, la signora Miriam ha ereditato dal padre la memoria della disumanità generata dalle leggi razziali, imposte dal regime fascista. Ebreo e partigiano il padre, pur conscio dei rischi, una notte scese dalle montagne, dove era nascosto, per far visita al proprio genitore, colpito da un ictus.

“Mio padre – racconta Miriam Sacerdoti – fu preso. Entrò nella stanza di suo padre gravemente malato e dopo due minuti arrivarono le 'SS' con un maresciallo dei carabinieri che, per coincidenza, era un amico di famiglia. Dissero a mio padre che doveva essere deportato ad Auschwitz... ma il maresciallo riuscì a sussurrare alla nonna: te lo giuro sui miei figli, te lo faccio scappare. E così è stato. Il maresciallo ha rischiato per sé, ma l'ha fatto scappare. E di lì mio padre ha sempre vissuto nascosto e in clandestinità fino alla caduta del fascismo. Il 25 aprile furono trovati i documenti della sua famiglia, negli archivi fascisti. C'era scritto: famiglia da sterminare. E c'era anche scritto: dato lire 5.000, a fianco del nome e del cognome di chi lo tradì avvertendo i nazifascisti che mio padre sarebbe andato a trovare suo padre malato... E chi l'ha tradito? Un vicino di casa. E c'era scritto che avrebbe dovuto ricevere 5.000 lire perché aveva consegnato un ebreo... Però vedo che c'è ancora antisemitismo. E mio padre l'ha sempre detto: siamo sempre stati odiati. Prima o poi, ritornerà. E non aveva torto. Però abbiamo sempre pensato che erano giusti due stati: è giusto che ci sia la Palestina ed è giusto che ci sia Israele. Mio nonno diceva: siamo sempre stati insieme e non è mai successo niente. Si andava d'amore e d'accordo”.







