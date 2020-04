Misano Adriatico: il sindaco torna al lavoro dopo la quarantena

Questa mattina Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico, è tornato al lavoro con l’ok dei sanitari e dopo l’esito negativo dei controlli al termine della quarantena. “La macchina comunale non s’è mai fermata – il primo commento – Gli uffici che forniscono servizi indifferibili come stato civile e servizi sociali sono sempre presidiati nel rispetto delle regole e diversi dipendenti sono in smart working. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che sono al lavoro sul territorio. Alcuni di loro sono stati e sono alle prese con gli effetti del contagio e ‘a distanza’ li abbraccio tutti. So bene che è difficile, ma so anche che ne verremo fuori se saremo disciplinati nel rispetto delle regole ormai ben chiare”.

Oggi Piccioni ha firmato l’ordinanza che prolunga fino al 13 aprile tutte le restrizioni a cui sono tenute imprese e cittadini. Domani il Sindaco ha convocato la giunta comunale che in videoconferenza affronterà i temi di stretta attualità e quanto in cantiere relativamente ai progetti in sospeso. Rispetto ai buoni spesa per le famiglie che a causa del COVID-19 hanno problemi economici per la spesa alimentare, con gli 88.000 euro che saranno resi disponibili dalla protezione Civile, all’inizio della prossima settimana si avvierà la distribuzione. Ad oggi sono circa 200 le richieste.

Tanti misanesi si sono messi a disposizione per un aiuto concreto alle persone in difficoltà. “Nei disagi che ha comportato il COVID-19 – commenta Piccioni – se devo trovarci uno spunto positivo è proprio in questa straordinaria risposta di solidarietà. C’è sempre chi preferisce disquisire su ordinanze o ragionare in punta di diritto, oppure cocciutamente passeggiare sfidando i divieti. Se c’è tanta energia, vorrei la si dedicasse al bene comune. Questo è il tempo di aiutare la gente in difficoltà e sostenere i tanti volontari. Sono orgoglioso della risposta dei miei concittadini”.



