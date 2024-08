Miss Coriano e Miss Rimini 2024, elette le bellezze verso le selezioni regionali

Miss Coriano e Miss Rimini 2024, elette le bellezze verso le selezioni regionali.

È andata in scena a Coriano la 13esima tappa di Miss Italia Emilia Romagna. Sei le fasce conquistate sul palco di piazza Don Minzoni dalle ragazze giunte a Coriano per partecipare alle consuete prove e ad un tour in alcune aziende del territorio. Per tutte e sei le ragazze sarà garantito l’accesso alle regionali, una scelta premiante dell’organizzazione tornata dopo 8 anni a Coriano, rispetto alla consuetudine di riservare le selezioni regionali alle prime tre classificate.

Sul palco di Coriano, il saluto del primo cittadino Gianluca Ugolini e della senatrice Domenica Spinelli, membri di giuria. Le vincitrici: Beatrice Biondi, ha 21 anni e viene da Rimini. Miss Coriano, studia lingue e ha una grande passione per la danza folcloristica. Alessia Selva ha invece conquistato la fascia di Miss Rimini. Modella di 24 anni, studia management dello sport. Nei suoi 60 secondi a disposizione ha scelto di raccontare proprio la sua passione per lo sport.

Fasce di Miss Rocchetta per la ventenne studentessa di ingegneria Carlotta Guandalini, 20 anni di Bondeno (FE) e di Miss Framesi a Giulia Testoni, impiegata di 25 anni, proveniente da Argelato (BO). Le altre tre fasce sono andate rispettivamente a Giovanna Gemma, Federica Bovina e Noemi Bordini. La serata, organizzata della Pro Loco Coriano e patrocinata dall’Amministrazione. Esclusivista del Il concorso di Miss Italia in Emilia Romagna, Marco Pellegrini, ed è stato ideato, diretto e condotto da Antonio Borrelli.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: