Miss Italia 2025, svelata la giuria della finale

Si avvicina l’appuntamento con la finale di Miss Italia 2025, in programma lunedì 15 settembre alle 21:30 dal Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio. Una serata che promette spettacolo e emozioni, trasmessa in diretta su San Marino RTV e su RaiPlay.

La giuria sarà composta da volti noti e personalità di spicco: Alba Parietti, icona della televisione italiana e già concorrente del concorso nel 1978; Francesca Pascale, impegnata da anni nella difesa dei diritti civili e nell’inclusione; Bianca Luna Santoro, giornalista e fashion editor attenta alle nuove tendenze; Maurizio Casagrande, attore e regista amato dal pubblico per la sua poliedricità; e Rossella Erra, volto televisivo capace di portare autenticità e calore umano.

Le 40 finaliste saranno divise in due squadre, guidate da Edelfa Chiara Masciotta (Miss Italia 2005) e dall’attuale reginetta Ofelia Passaponti. Non solo passerelle: le ragazze avranno modo di esprimere passioni e attitudini personali, dal canto alla danza, dalla recitazione alle arti marziali, fino alla musica.

“Miss Italia – sottolinea la patron Patrizia Mirigliani – non è solo un concorso di bellezza, ma un pezzo di storia del nostro Paese. È tradizione che si rinnova, un talent che ha dato voce e visibilità a generazioni di giovani donne”.







