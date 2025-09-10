IN DIRETTA SU RTV Miss Italia 2025, svelata la giuria della finale Composta da Alba Parietti, Francesca Pascale, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande, Rossella Erra.

Si avvicina l’appuntamento con la finale di Miss Italia 2025, in programma lunedì 15 settembre alle 21:30 dal Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio. Una serata che promette spettacolo e emozioni, trasmessa in diretta su San Marino RTV e su RaiPlay.

La giuria sarà composta da volti noti e personalità di spicco: Alba Parietti, icona della televisione italiana e già concorrente del concorso nel 1978; Francesca Pascale, impegnata da anni nella difesa dei diritti civili e nell’inclusione; Bianca Luna Santoro, giornalista e fashion editor attenta alle nuove tendenze; Maurizio Casagrande, attore e regista amato dal pubblico per la sua poliedricità; e Rossella Erra, volto televisivo capace di portare autenticità e calore umano.

Le 40 finaliste saranno divise in due squadre, guidate da Edelfa Chiara Masciotta (Miss Italia 2005) e dall’attuale reginetta Ofelia Passaponti. Non solo passerelle: le ragazze avranno modo di esprimere passioni e attitudini personali, dal canto alla danza, dalla recitazione alle arti marziali, fino alla musica.

“Miss Italia – sottolinea la patron Patrizia Mirigliani – non è solo un concorso di bellezza, ma un pezzo di storia del nostro Paese. È tradizione che si rinnova, un talent che ha dato voce e visibilità a generazioni di giovani donne”.

