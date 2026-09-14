CANALE 550 Miss Italia 2026 su San Marino RTV - La nuova bellezza che diventa racconto Dal 15 settembre le pillole quotidiane dell’Academy. Il 21 settembre dalle ore 21.00 la diretta della Finale per l’elezione di Miss Italia 2026

Miss Italia 2026 su San Marino RTV - La nuova bellezza che diventa racconto.

Non solo bellezza, ma talento, consapevolezza, capacità di comunicare e di affrontare le sfide. È questa la nuova dimensione di Miss Italia, che sotto la guida di Patrizia Mirigliani nel 2026 celebra i suoi 80 anni e sceglie un format rinnovato per raccontare le giovani donne protagoniste del concorso.

San Marino RTV (canale 550) accompagnerà il percorso verso la proclamazione della nuova Miss Italia con una programmazione dedicata: da martedì 15 settembre a domenica 20 settembre, ogni giorno, alle ore 19.05 le pillole televisive dedicate all’Academy e alle concorrenti, fino alla serata conclusiva del 21 settembre alle ore 21.00, quando l’emittente trasmetterà la diretta della Finale e alla proclamazione della vincitrice. Il tutto sarà visibile anche su RaiPlay.

Un appuntamento che rinnova anche il rapporto di San Marino RTV con uno degli eventi più longevi e riconoscibili della cultura popolare italiana. Nato nel 1939 come “Cinquemila lire per un Sorriso”, da un’idea di Dino Villani e inizialmente concepito come selezione fotografica per promuovere una marca di dentifricio, il concorso è diventato negli anni un fenomeno capace di attraversare generazioni, trasformandosi insieme alla società italiana.

OLTRE LA FORMA, L’ESSENZA

L’edizione 2026 propone un cambio di paradigma: la bellezza non è più il punto di arrivo, ma il punto di partenza di un percorso di crescita.

La Prefinale e l’Academy sono state concepite come un vero percorso formativo, nel quale le 40 partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con docenti e professionisti del mondo accademico, istituzionale e sportivo. Comunicazione, leadership, empatia, lavoro di squadra, consapevolezza e responsabilità sociale diventano così parte integrante dell’esperienza.

L'obiettivo dichiarato è valorizzare non soltanto l'immagine delle concorrenti, ma la loro capacità di comunicare, mettersi in gioco, gestire la pressione, sviluppare il proprio talento e diventare interpreti credibili dell'Italia contemporanea.

Un percorso che trova nella dimensione televisiva del docu-reality la sua forma narrativa: prove, masterclass, preparazione, backstage, confessionali, dinamiche di gruppo e rapporto con i coach restituiscono al pubblico le ragazze al di là della passerella e del momento della competizione.

VERSO LA FINALE

Dalle 40 partecipanti all’Academy saranno selezionate le 10 finaliste che si contenderanno il titolo di Miss Italia 2026.

La Finale, ospitata nelle antiche corti del Castello di Santa Severa, rappresenterà il momento culminante di un percorso nel quale la valutazione non sarà legata esclusivamente all’immagine, ma anche alla capacità di ogni concorrente di esprimere talento, empatia, determinazione, impegno e attitudine al lavoro di squadra.

Una serata che, nell’anno dell’ottantesimo anniversario del concorso, punta dunque a raccontare una bellezza capace di andare oltre la forma, mettendo al centro personalità, talento e capacità di rappresentare il proprio tempo.

San Marino RTV sarà così in prima linea nel racconto televisivo di questa nuova stagione di Miss Italia, tra tradizione e cambiamento, bellezza e formazione, spettacolo e nuove forme di leadership femminile.

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