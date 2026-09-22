IL CONCORSO Miss Italia 2026, vince Sarah Rizea dalla Liguria La 18enne neo reginetta è una nuotatrice artistica di livello internazionale e studia Psicologia a Roma

Sarah Maria Rizea è Miss Italia 2026. La diciottenne ligure, arrivata in finale con il titolo di Miss Liguria, è stata incoronata ieri sera al Castello di Santa Severa da Giulia Salemi e dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani.

Sul podio anche Michela Meli (Miss Lazio, seconda) e Sara Genova (Miss Calabria, terza). La serata è andata in diretta su San Marino RTV, RaiPlay e Media DAB.

È la quinta volta che la Liguria conquista la corona (l’ultima nel 1975). Alta 1,72, nata a Moncalieri da genitori rumeni e residente a Vado Ligure, Sarah studia Psicologia alla Sapienza di Roma ed è un’atleta di livello internazionale di nuoto artistico delle Fiamme Oro. Nel suo palmarès figurano un argento europeo 2024 nel duo misto tecnico, un bronzo ai Mondiali giovanili di Lima e diversi podi in Coppa del Mondo.

"L’agonismo mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. Portare questa mentalità a Miss Italia significa dimostrare che la vera bellezza nasce dalla forza di volontà e dalla passione", ha dichiarato la neo eletta.

Tra i suoi obiettivi futuri c'è il desiderio di completare il percorso accademico, affiancando alla crescita atletica un solido bagaglio culturale. Ma lo sguardo è già proiettato in avanti: qualche anno si immagina nel mondo dello spettacolo e della televisione, desiderosa di raccontare il suo percorso sportivo e umano.

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