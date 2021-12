Miss Italia: Alessia Selva non passa l'ultima selezione

L'esperienza di Alessia Selva al concorso di Miss Italia 2021 si conclude a un passo dalla finalissima nazionale. La 21enne sammarinese non è riuscita a passare l’ultima selezione a Roma che coinvolgeva 175 ragazze, 20 delle quali avrebbero avuto accesso per la serata conclusiva a Venezia. Nonostante il dispiacere per la mancata selezione si è trattato, per Alessia, di un'esperienza bellissima, vissuta con entusiasmo e serenità. Dalla ragazza anche un ringraziamento a tutti gli amici che l'hanno sostenuta durante le selezioni, in un'avventura che era iniziata per caso a partire dal successo di Miss Sport Emilia-Romagna.

