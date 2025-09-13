Miss Italia il 15 settembre su San Marino RTV: Senhit e Serhat fra gli ospiti

Miss Italia torna in tv con Francesca Pascale presidente di giuria e Nunzia De Girolamo a condurre la serata. La finale andrà in diretta, in eurovisione, dal PalaSavelli di Porto San Giorgio, su San Marino RTV, RaiPlay e Media DAB. La gara vedrà la partecipazione di 40 miss, divise in due squadre guidate dalle ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta (2005) e Ofelia Passaponti (2024), nel ruolo di coach e di capitano.

La competizione si articolerà in 7 sfide pensate “per valutare le ragazze non solo per la loro bellezza, ma per il talento e la creatività”. Sono previste prove di portamento, ballo, canto e recitazione. In giuria, oltre a Francesca Pascale, ci saranno Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra.

Anche la moda sarà protagonista con le maison P.A.R.O.S.H., fondata da Paolo Rossello, ed Ermanno Scervino, simbolo del Made in Italy. Tra gli ospiti musicali saliranno sul palco Guè insieme a Shablo, Tormento e Joshua. Grande attesa anche per Rkomi, e per Serhat e l’icona pop Senhit, che hanno rappresentato San Marino all'Eurovision.

Nel corso dello spettacolo si esibiranno inoltre i maestri di ballo Samuel Peron e Veera Kinnunen, già protagonisti di “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci. L’evento è prodotto da Digitalismultimedia srl, titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione, con il produttore Giorgio Casu.











