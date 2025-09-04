TV LIVE ·
Miss Italia, Nunzia De Girolamo: "Cercherò la verità nelle concorrenti"

La manifestazione torna il 15 settembre sul canale 550 di Rtv e su RaiPlay

4 set 2025

Dopo aver intervistato quasi mille uomini nel suo programma televisivo Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo si prepara ora a scoprire la nuova Miss Italia.  Non una classica prima serata, ma una forma rinnovata e digitale, con una forte presenza sulle piattaforme streaming.  Accanto alla storica votazione della giuria, quest’anno il concorso si apre alla partecipazione popolare grazie al voto espresso dai social. Il giornalista Rai, Marco Carrara, seguirà in diretta l’evento e darà voce al pubblico da casa. La finale si terrà al PalaSavelli di Porto San Giorgio. 

Miss Italia guarda con occhio attento anche al Titano, perché porterà all'elezione di una Miss San Marino: corona che nel 2023, durante la finale regionale del concorso di bellezza italiano, è andata all'allora 18enne Anna Foschi. Stesso titolo e stessa opportunità che aveva spalancato le porte della moda e dello spettacolo alla sammarinese Maria Elisa Canti nel 2000, approdata su RaiUno alla finale di Miss Italia nel Mondo.  Alessia Selva, bellezza del Titano  nel 2024 ha, invece, conquistato la fascia di Miss Romagna e già nel 2021 quella di Miss Sport Emilia-Romagna, alle prefinali del beauty contest nazionale. 

"Sono molto contenta di condurre un evento popolare come Miss Italia e ringrazio Roberto Sergio per questa opportunità, tra l'altro torna sul RaiPlay e su RTV San Marino. Ricordo a tutti il numero del canale che è 550 - racconta Nunzia De Girolamo, giornalista e conduttrice -. Questo non è solo un concorso di bellezza. Io penso che la bellezza sia la ricerca della verità ed in ognuno di noi c'è una verità, che è assolutamente unica, e quindi in ogni ragazza vorrò scoprire qual è seguendo i loro sogni e accogliendole come se fossero delle figlie o nipoti". Nel video Nunzia De Girolamo, giornalista e conduttrice. 




