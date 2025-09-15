ORE 21:30 Miss Italia, stasera la finale in diretta su San Marino RTV Verrà trasmessa in eurovisione anche su RaiPlay e Media DAB.

Miss Italia, stasera la finale in diretta su San Marino RTV.

Tutto pronto al PalaSavelli di Porto San Giorgio per la finale di Miss Italia 2025, in programma questa sera, lunedì 15 settembre. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta dalle 21:30 in eurovisione su San Marino RTV (canale 550 DTT, Sky e Tivùsat), RaiPlay e Media DAB. Sul palco si sfideranno le 40 finaliste, divise in due squadre guidate da Edelfa Chiara Masciotta (Miss Italia 2005) e Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024). La conduzione è affidata a Nunzia De Girolamo. La giuria sarà presieduta da Francesca Pascale e composta da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra. Ospite della serata anche la Miss sammarinese, Alessia Selva.

In programma sette prove, tra portamento, canto, ballo e recitazione, pensate per valorizzare talento e personalità oltre all’aspetto estetico. Non mancheranno gli ospiti musicali: Guè con Shablo, Tormento e Joshua, oltre a Rkomi. Sul palco anche Senhit e Serhat, già rappresentanti di San Marino all’Eurovision. Sono previsti inoltre momenti di danza con i ballerini Samuel Peron e Veera Kinnunen, volti noti di “Ballando con le Stelle”.

Spazio alla moda con gli abiti di Ermanno Scervino e P.A.R.O.S.H., due firme che porteranno sul palco le loro nuove collezioni. L’evento, già sold out al PalaSavelli, è organizzato con il coinvolgimento dei Comuni della “Costa dei Borghi” ed è prodotto da Digitalismultimedia srl, con la direzione di Giorgio Casu.

In un post su Instagram le finaliste invitano a seguire l'evento stasera su San Marino RTV.

