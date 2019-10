Miss Mondo Emilia-Romagna: la sammarinese Alessia Selva vince la selezione

All'Atlante, ieri, le selezioni per le Finali regionali di Miss Mondo. Vince Alessia Selva, 19 anni, sammarinese di Borgo Maggiore. Studentessa, ama lo sport, ma aspira anche a divenire modella. Ottiene la fascia di “Miss Mondo Vitality's”. Insieme a lei, altre 4 le ragazze che hanno conquistato il passaggio alle Finali di Miss Mondo in Emilia Romagna. In 9, ieri, hanno sfilato in passerella - in costume da bagno, mini abiti e abiti da sera - davanti a pubblico e giuria, presieduta dal Consigliere della Giunta di Città, Lorenzo Bugli.