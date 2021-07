Missione in Zambia per le sammarinesi Valentina Capicchioni e Stella Paoletti: in prima linea con Carità Senza Confini

C'è attesa, in Zambia, per l'arrivo del container partito da San Marino lo scorso aprile con computer rigenerati, cibo, vestiti e altro materiale per aiutare le popolazioni locali. Una spedizione curata da Carità senza confini che, sul posto, ha referenti ai quali si sono aggiunti, negli ultimi giorni, anche Valentina Capicchioni e Stella Paoletti. Entrambe le volontarie si trovano ora nel Paese africano per lo sviluppo dei progetti dell'Associazione. Complicato comunicare con San Marino: lo si fa tramite gli smartphone e i social, ma la banda Internet, raccontano le ragazze, è limitata, come testimoniano alcuni video che hanno realizzato per raccontare la loro esperienza.

Il materiale proveniente dal Titano servirà, tra le altre cose, ad equipaggiare aule informatiche a Lusaka. Strumentazioni mediche provenienti da San Marino saranno, poi, installate nella clinica di Makeni. Sono solo alcune delle iniziative, come la San Marino Bakery e un progetto di agricoltura per dare sostentamento alle popolazioni del luogo, insieme a visite a scuole, orfanotrofi, centri per disabili e villaggi. La missione delle due volontarie è appena cominciata: rientreranno a metà agosto.

Nel servizio, le interviste alle volontarie di Carità senza confini Valentina Capicchioni e Stella Paoletti

