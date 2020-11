GRUPPO INTERFORZE Misure anti contagio: proseguono i controlli in territorio Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca oggi impegnate nei controlli al mercato di Serravalle e nei centri commerciali

Continuano i controlli in territorio del gruppo interforze, quindi Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, per verificare il rispetto delle misure anti contagio. Nei giorni scorsi infatti era stato il turno di bar e ristoranti con oltre 190 strutture verificate. Questa mattina sono stati monitorati in particolare il mercato di Serravalle e i centri commerciali.

Controlli ormai entrati nella normalità per consentire di proseguire le varie attività in sicurezza. Nei settori del mercato attenzione alle varie misure da mantenere: quindi obbligo di mascherine, distanziamento interpersonale, presenza di dispositivi per l'igiene.

Molto importante evitare anche, quanto più possibile, il formarsi di file per non rischiare di creare assembramenti. Parametri che sono stati presi in considerazione dalla forze dell'ordine anche nei controlli di ieri che si sono svolti in altre attività tra cui centri benessere, centri di fisioterapia e palestre. I corpi di polizia, in una nota, raccomandano a tuta la cittadinanza e agli esercenti delle attività commerciali di attenersi, scrupolosamente, agli obblighi previsti.



