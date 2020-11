Misure anticovid, i genitori protestano: corteo di auto con palloncini bianchi per chiedere soluzioni alternative Diverse famiglie rispondono alla chiamata del Comitato bimbi e genitori. No a mascherina al banco e dad, sì allo sport per gli under 14

Sono le 10 di mattina e al Multieventi il colpo d'occhio è d'effetto. Si contano già una ventina di auto, ma od ogni minuto ne arrivano altre. Alla fine sono una sessantina, con palloncini bianchi e blu, e le loro richieste sul lunotto. Mamme e qualche papà si riversano nel parcheggio, incuranti del freddo e della nebbia. Li accoglie una pattuglia della gendarmeria, per accertare che vengano rispettate le norme anticontagio e per verificare il percorso che faranno da lì a poco: le auto sono tante, è importante non creare blocchi.

Tutti indossano la mascherina e c'è attenzione alle distanze. Qualche mamma è venuta con i figli, ed è proprio per loro che aderiscono alla protesta lanciata dal Comitato bimbi e genitori di San Marino. Le misure contenute nell'ultimo Decreto hanno provocato rabbia, amarezza, ma soprattutto preoccupazione, “per bambini – spiegano - costretti a indossare la mascherina anche al banco, per lo sport negato agli under 14, per la didattica a distanza”. Dicono di essere consapevoli dei rischi del Covid e dell'importanza di proteggere gli anziani, ma chiedono al Governo di tornare sui suoi passi e studiare soluzioni alternative.

Barbara del Mestre si guarda intorno, nota che hanno aderito anche persone che non fanno parte del Comitato: “siamo già in tanti – commenta – ma spero che ne arrivino anche altri”. La raccolta firme su iniziativa di un gruppo di mamme e che il Comitato sta appoggiando, ne ha raccolte 400. “ Non stiamo dicendo no alla mascherina a scuola – chiarisce – ma no alla mascherina al banco, perché le elementari sono a tempo pieno, e otto ore sono davvero troppe”. Spera che il Governo torni sui suoi passi. “Non sono le scuole il problema Covid”.

È ora di partire. Il lungo corteo si avvia lungo la superstrada attirando l'attenzione con clacson e palloncini. Le sue tappe sono le medie di Serravalle, Fonte dell'Ovo, liceo, e infine RTV.

Nel video l'intervista a Barbara del Mestre, Comitato bimbi e genitori di San Marino

